13:46, 16 Октября 2017
Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского в Карелии
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Суд оштрафовал жителя Кондопоги на 10 тыс. рублей за оскорбление сотрудника полиции.
Как доказано судом, летом пьяный мужчина был в помещении приемного покоя центральной районной больницы начал хулиганить, и публично оскорбил сотрудника полиции, который пресекал нарушение.
Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Приговором мирового судьи судебного участка он признан виновным в совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), назначен штраф в 10 тыс. рублей.
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