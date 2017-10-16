Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского в Карелии

Суд оштрафовал жителя Кондопоги на 10 тыс. рублей за оскорбление сотрудника полиции.

Как доказано судом, летом пьяный мужчина был в помещении приемного покоя центральной районной больницы начал хулиганить, и публично оскорбил сотрудника полиции, который пресекал нарушение.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Приговором мирового судьи судебного участка он признан виновным в совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), назначен штраф в 10 тыс. рублей.