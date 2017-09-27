Музыкальный театр Карелии открывает сегодня новый сезон комической оперой

"Большой" театр республики 27 сентября открывает свой 63-ий сезон показом оперы "Любовный напиток" в постановке Юрия Александрова.

Премьера "Любовного напитка" собрала самые разные отклики публики. Зрители восхищались музыкальной стороной спектакля – воплощением образов солистами, слаженностью вокальных ансамблей, ярким и сбалансированным звучанием оркестра. При этом к безудержному веселью на сцене, которое предложил им мастер оперной режиссуры Юрий Александров, оказались готовы не все. Но, несмотря на разницу во вкусах зрителей, "Любовный напиток", несомненно, стал творческой удачей труппы Музыкального театра и в новом сезоне привлечет к оперному жанру не только академическую публику, уверены в театре.

30 сентября балетом "Лебединое озеро" в постановке Кирилла Симонова откроет свой новый сезон балетная труппа. Кирилл Симонов показал зрителям свое "Лебединое озеро" в исторической редакции, использовав всю сохранившуюся оригинальную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова. Критики отмечают органичность спектакля, психологизм работы танцовщиков, необычное сценографическое решение (художник-постановщик Эмиль Капелюш), а также высокий уровень работы оркестра (дирижер-постановщик Анатолий Рыбалко).

Первой гастрольной программой нового сезона станет Фестиваль лучших спектаклей "Золотой Маски". Он пройдет на сцене Музыкального театра с 20 по 28 октября. В афише – спектакли Московского ТЮЗа, Российского Академического Молодежного театра, а также карельский «золотомасочный» балет "Ромео и Джульетта". С этим спектаклем балетная труппа отправится в ноябре и в Череповец, где также будет проходить большой фестиваль "Золотой маски".

Ближайшая премьера нового сезона состоится 30 ноября. Это будет музыкальная сказка "Хрустальная туфелька" (музыка А. Спадавеккиа, либретто Е. Шварца).