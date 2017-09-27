Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Культура
08:20, 27 Сентября 2017

Музыкальный театр Карелии открывает сегодня новый сезон комической оперой

По теме

В Петрозаводске пройдет отбор в Академию танца Бориса Эйфмана
26.09.17 15:53
Музей "Кижи" приглашает на авторскую экскурсию
25.09.17 15:20
ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз
25.09.17 07:25
Все новости
Загрузка...

"Большой" театр республики 27 сентября открывает свой 63-ий сезон показом оперы "Любовный напиток" в постановке Юрия Александрова.

Премьера "Любовного напитка" собрала самые разные отклики публики. Зрители восхищались музыкальной стороной спектакля – воплощением образов солистами, слаженностью вокальных ансамблей, ярким и сбалансированным звучанием оркестра. При этом к безудержному веселью на сцене, которое предложил им мастер оперной режиссуры Юрий Александров, оказались готовы не все. Но, несмотря на разницу во вкусах зрителей, "Любовный напиток", несомненно, стал творческой удачей труппы Музыкального театра и в новом сезоне привлечет к оперному жанру не только академическую публику, уверены в театре.

30 сентября балетом "Лебединое озеро" в постановке Кирилла Симонова откроет свой новый сезон балетная труппа. Кирилл Симонов показал зрителям свое "Лебединое озеро" в исторической редакции, использовав всю сохранившуюся оригинальную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова. Критики отмечают органичность спектакля, психологизм работы танцовщиков, необычное сценографическое решение (художник-постановщик Эмиль Капелюш), а также высокий уровень работы оркестра (дирижер-постановщик Анатолий Рыбалко).

Первой гастрольной программой нового сезона станет Фестиваль лучших спектаклей "Золотой Маски". Он пройдет на сцене Музыкального театра с 20 по 28 октября. В афише – спектакли Московского ТЮЗа, Российского Академического Молодежного театра, а также карельский «золотомасочный» балет "Ромео и Джульетта". С этим спектаклем балетная труппа отправится в ноябре и в Череповец, где также будет проходить большой фестиваль "Золотой маски".

Ближайшая премьера нового сезона состоится 30 ноября. Это будет музыкальная сказка "Хрустальная туфелька" (музыка А. Спадавеккиа, либретто Е. Шварца).

 

По теме

В Петрозаводске пройдет отбор в Академию танца Бориса Эйфмана
26.09.17 15:53
Музей "Кижи" приглашает на авторскую экскурсию
25.09.17 15:20
ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз
25.09.17 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:40
Обществоведение
"Было страшно и больно" 2
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 7
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
Вся аналитика

Чтиво

25.09.2017 11:40
Без политики
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Гоголь. Начало (18+)
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»