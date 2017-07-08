Музыкальный театр Карелии закрыл сезон "Любовным напитком"

В минувший четверг 6 июля Музыкальный театр Карелии закрыл сезон 2016/17 года, но двери храма искусства остаются открытыми, касса работает, гастроли идут.

Оперная труппа под руководством режиссера народного артиста России Юрия Александрова представила публике новую работу – "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. Постановка порадовала зрителей острой характерностью и высоким профессионализмом музыкального исполнения. Сейчас театр до осени уходит на каникулы. Открытие 63-его сезона запланировано на 27 сентября.

В течение сезона 2016/2017 года Музыкальный театр Карелии выпустил три большие премьеры. Это оперы "Иоланта" Чайковского и "Любовный напиток" Доницетти, а также балет Чайковского "Лебединое озеро".

Неоценимую помощь Музыкальному театру в выпуске спектаклей оказала компания Segezha Group. С начала сезона этот холдинг стал меценатом театра и при его финансовой поддержке сцену увидели спектакли "Лебединое озеро" и "Любовный напиток".

В сезоне 2016/217г.г. карельская опера побывала в Москве, показав спектакль "Волшебная флейта" на Всероссийском фестивале "Видеть музыку", а карельский балет - в Екатеринбурге ("Анна Каренина") и Череповце ("Золушка").

Некоторые планы на следующий сезон Музыкальный театр готов озвучить уже сегодня. Так, творческая жизнь балетной труппы Музыкального театра после каникул начнется с работы над восстановлением балета Прокофьева "Ромео и Джульетта". Этот спектакль Кирилла Симонова, в 2009 году открывший новую страницу в истории карельского балета и заставивший говорить о себе широкий круг профессионалов, вновь появится в репертуаре театра, а осенью примет участие в гастрольной программе "Золотой Маски".

Первой премьерой оперной труппы станет музыкальная сказка "Хрустальная туфелька" (либретто И. Шварц, музыка А.Спадавеккииа). Эту музыку композитор написал к известному советскому фильму о Золушке, а потом создал на ее основе самостоятельное произведение.

История о Золушке будет поставлена на карельской сцене Василием Заржецким (Санкт-Петербург). Режиссер уже приоткрыл ее некоторые секреты – классическая музыка, знакомые с детства герои любимой сказки и много чудес на сцене. Над их техническим воплощением будет работать заслуженный артист России Андрей Князьков. Премьера состоится 1 декабря.

В следующем сезоне Музыкальный театр также готовится представить две большие постановки – оперную и балетную. Даты и названия будущих премьер будут объявлены в начале следующего сезона.

По традиции новый театральный год начнется с показа завершающей премьеры сезона нынешнего. 27 сентября на сцене вновь комическая опера "Любовный напиток".

Но еще до этой даты еще не раз откроется театральный занавес.

С 29 августа по 3 сентября на сцене Музыкального театра Карелии пройдут гастроли Театра имени Вахтангова, а в конце октября в рамках фестиваля "Золотая Маска" свои спектакли покажут Московский ТЮЗ и Российский Академический Московский Театр (РАМТ).

Чтобы своевременно обеспечить любителей театра билетами на многочисленные культурные события ближайшей осени, Музыкальный театр решил в этом году не закрывать билетную кассу на каникулы. Она будет работать и летом, также действует электронная продажа билетов на сайте театра.