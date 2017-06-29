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12:52, 29 Июня 2017

МВД Карелии приглашает "откатать пальцы"

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Граждане могут воспользоваться услугой государственной дактилоскопической регистрации.

Специалисты считают, что дактилоскопирование просто необходимо каждому человеку и особенно людям преклонного возраста, находящимся на лечении либо под наблюдением, проживающим в интернате, а также иным категориям граждан, которые в силу состояния здоровья и возраста не могут назвать свои данные, адрес проживания, сообщают в МВД Карелии. Бывает, что гражданин не может вспомнить кто он, а документов при себе не имеет. У каждого человека при себе всегда есть свой индивидуальный "документ" - капиллярные узоры подушечек пальцев рук.

Дактилоскопическая информация используется для: розыска лиц, пропавших без вести; установления личности человека по неопознанным трупам; установления личности лиц, не способных по состоянию здоровья или в силу возраста сообщить данные о себе; подтверждения и идентификации личности.

Полиция призывает граждан воспользоваться такой услугой. Она бесплатна, а сама процедура занимает всего лишь несколько минут. Для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции органов внутренних дел по месту жительства или в Управление МВД России по Петрозаводску, где эта услуга оказывается на базе экспертно-криминалистического отдела (адрес: г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 23А, прием граждан: вторник, четверг, пятница с 14 до 17 часов); заполнить заявление установленного образца; предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении).

Дактилоскопическая регистрация малолетних и несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченных в дееспособности, проводится по письменному заявлению законных представителей и в их присутствии (родители, усыновителей, опекуны, попечители).

Также с заявлением о получении данной госуслуги можно обратиться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

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