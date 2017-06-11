МВД назвало восемь главных причин хищения автомобилей в России

В Главном управлении уголовного розыска МВД России определили "основные направления криминальной деятельности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств".

За первый квартал 2017-го по всей стране зарегистрировано 4 372 случая "неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Это на 16,5% меньше, чем годом ранее. Но только по официальным данным угоны в России происходят каждые 30 минут, пишет "Российская газета". МВД России по просьбе "РГ" систематизировали информацию о случаях угонов и определили восемь главных причин хищения автомобилей.

Один из наиболее распространенных способов - хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом "двойника". Он включает в себя похищение автомобиля; подбор (через базы данных дилерской сети или организаций по ремонту, обслуживанию и реализации запчастей) машины такой же марки, модели и цвета; нанесение на похищенное транспортное средство аналогичных маркировочных обозначений и изготовление поддельных документов, которые и помогут сбыть автомобиль.

Второй способ - хищение автомобиля с дальнейшим изменением идентификационных обозначений под данные автомашины, получившей "тотальные" повреждения в результате ДТП, возгорания или каких-то природных катаклизмов, а также под устаревший автомобиль. По данным МВД, это наиболее безопасный и трудно выявляемый способ. По большому счету, схема применяется та же, что и в предыдущем случае, только маркировку наносят не от "двойника", а от так называемого тотального или устаревшего автомобиля.

Третья причина угона - хищение автомобиля с целью его последующего разукомплектования на запасные части. Это самый прибыльный и поэтому востребованный способ. Как правило, он касается автомобилей с солидным пробегом и уже сошедших с конвейера моделей.

Хищение автомобиля с целью изменения его идентификационных обозначений и последующей "очистки" путем таможенного оформления в полиции - четвертая причина угонов. В этой схеме похищенный автомобиль становится, как правило, "двойником" машины из другой страны, откуда, якобы, он и прибыл.

Следующими в рейтинге идут: хищение автомобиля с целью его вывоза за пределы России и хищение автомобиля с целью получения вознаграждения за его возврат (способ был характерен для России конца 1990-х, но в последнее время правоохранительные органы вновь фиксируют такие случаи, в частности, в Приморском крае, Иркутской области и Санкт-Петербурге).

Замыкает рейтинг основных причин угонов в России хищение автомобиля с целью его последующей сдачи на металлолом и хищение автомобилей с целью совершения различных мошеннических действий.

"Самой распространенной причиной хищения автомобиля является… легкомысленное отношение автовладельцев к своему имуществу, нежелание принимать необходимые меры для его сохранности", - констатировали в ГУУР МВД России.