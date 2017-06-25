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09:19, 25 Июня 2017

МВД опровергло информацию, что полицейский из Карелии наказан за оскорбительный комментарий в соцсетях

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МВД еще проверяет комментарий полицейского из Карелии под фото с "зигующими" подростками, где он назвал их "дегенератами" и "моральными уродами".

В минувшую субботу 24 июня МВД Карелии сообщило, что информация, размещенная в СМИ и Интернет, о наказании сотрудника полиции в Беломорске, не соответствует действительности.

"В настоящее время в ОМВД России по Беломорскому району только ещё проводится проверка по заявлению одного из родителей подростка по факту размещения в социальной сети комментария сотрудника полиции. В ходе проверки будут объективно и всесторонне изучены материалы и по окончании принято решение в соответствии с законодательством.
До окончания проверки говорить о её результатах – преждевременно", - написали в пресс-релизе МВД Карелии.

Напомним, на минувшей неделе 22 июня в СМИ появилась информация, что в Карелии сотрудника полиции города Беломорска привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбительный комментарий в соцсетях.

В интернете появились снимки, на которых группа подростков позировала, вскинув руки в нацистском приветствии.

Фотографии были сделаны на фоне памятника бойцам Татарстана и Карелии, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Полицейский опубликовал комментарий к фотографии, в котором назвал молодых людей "моральными инвалидами", "дегенератами" и "нерадивыми отпрысками".

Коллеги сотрудника МВД из разных городов России запустили в интернете флешмоб в поддержку полицейского из Карелии с хэштегом #Лешаправ.

Отметим, что "Столица на Онего" обратилась за комментариями по данному факту в МВД Карелии, но, к сожалению, оперативно получить информацию не удалось.

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