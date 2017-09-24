МВД предложило обязать водителей надевать светоотражающую одежду

МВД России предлагает внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым водители обязаны будут надевать светоотражающую одежду в некоторых случаях.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен, следует из сообщения на сайте МВД.

В частности, ведомство предлагает дополнить ПДД новым пунктом. В соответствии с ним водитель "обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа".

Необходимость введения данной меры МВД объясняет статистическими данными. Ведомство отмечает, что число наездов на водителей при таких обстоятельствах возросло. "В большинстве случаев указанные категории участников дорожного движения находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд", — сказано в сообщении.

МВД также ссылается на то, что опыт с обязательным использованием водителями светоотражающей одежды положительно зарекомендовал себя во многих зарубежных странах.