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Новости. Экономика
15:52, 02 Октября 2017

"Мы допускаем, что всех коров сохранить не удастся"

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И.о. главы министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал, как будут спасать АО "Пряжинское".

По его словам, коров АО "Пряжинское" выкупит совхоз "Ильинский" за счет собственных средств, кроме того, совхоз временно арендует помещения "Пряжинского" и примет на работу персонал.

"Наша задача сохранить имеющееся поголовье животных (порядка 600 голов). Хотя мы допускаем, что всех сохранить не удастся, потому степень изношенности, степень истощенности и пригодности для дальнейшей эксплуатации будет определять врач-зоотехник. В течение зимы у нас будет введен в "Ильинском" новый производственный корпус, и весной мы поголовье туда переместим", - сказал Лабинов.

Предполагается, что во вторник уже могут быть заключены новые договоры: купли-продажи и аренды.

Как рассказал Лабинов, залоговая стоимость стада составляет примерно 15 миллионов рублей.

Коров будут покупать по рыночной цене на животноводческий скот, предназначенный для убоя. Средняя рыночная цена составляет порядка 90 рублей за 1 кг.

Ранее сообщалось, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2017-10-02 17:16:29
Стыдно такое читать. Вот это подъем!
однозначно
2017-10-02 17:00:45
Дожили. Дойных коров оценивают по 90 рублей за килограмм. С рогами и копытами не продешевите.
YellowSubmarine
2017-10-02 16:09:39
Похоже, что совхоз "Ильинский" - миллионер! Вот где, оказывается, работники Карельского сельского хозяйства "как сыр в масле" катаются!
(Интересно, а сколько миллионов он государству (или ещё каким банкам) задолжал?!)
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