"Мы ищем экономические решения, а не руки выкручиваем"

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал, существует ли на самом деле конфликт с энергетиками, кто стоит за арестами больших чиновников в Карелии и о многом другом.

Мы встретились с Артуром Парфенчиковым накануне Дня Республики. Вынужденный перерыв в наших интервью мы сделали из-за плотного графика руководителя Карелии, который три недели работал практически без отдыха – по субботам и воскресеньям тоже были поездки и мероприятия. Несколько дней он пробыл в Санкт-Петербурге и Москве, где провел ряд важных для Карелии переговоров. Остальное время ездил по районам.

Как только у Артура Парфенчикова появилось окошко, он с удовольствием встретился с главным редактором "Столицы на Онего" Натальей Захарчук, чтобы поговорить о событиях и решениях, которые обсуждают жители республики.

Будет ли Парфенчиков поддерживать идею закона о столичном статусе Петрозаводска? Существует ли на самом деле конфликт с энергетиками? Почему уволили Ахокас? Кто на самом деле стоит за арестами больших чиновников в Карелии? Как быть с оппозицией, которая "не желает воевать"? И зачем он посещал мусульманскую общину? Об этом и многом другом мы и поговорили за чашкой чая.

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