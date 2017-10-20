"Мы можем съесть самое большое количество ватрушек": Мирошник задумалась о Книге рекордов Гиннесса

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что карельская столица будет пытаться попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что горожане съедят самое большое количество ватрушек с брусникой и клюквой.

В четверг в мэрии проходило заседание штаба по созданию бренда Петрозаводска. Его вела глава города Ирина Мирошник.

Одной из тем стало предстоящее празднование Дня народного единства. О том, как оно будет проходить в Петрозаводске в этом году, рассказал директор МУ "Городской дом культуры" Владимир Прикуль.

"Мы совершенно забыли о том, что День народного единства – самое настоящее народное гуляние, - отметил Прикуль. – В этом году мы решили вернуться к истокам и предлагаем 4 ноября встретить День народного единства самым настоящим народным гулянием".

Празднование, по его словам, по традиции начнется с торжественного митинга у Дворца творчества детей и юношества.

"После торжественного митинга, где выступят наши гости, начнется народное гуляние "Марьяна" – в переводе с карельского означает "ягодка". Почему "Марьяна"? Потому что 4 ноября – это пока еще осень, клюква, брусника, запасы. Этой замечательной теме мы решили посвятить наш праздник", - сказал руководитель муниципального учреждения.

Школы города, объяснил он, станут участниками кулинарного конкурса и принесут к месту проведения праздника "свои кулинарные шедевры" из ягод.

"И под балкончиком Дворца творчества, под маленькой крышей, мы выставляем специальные столики, где школы будут презентовать свои блюда на суд зрительского жюри", - рассказал Владимир Прикуль.

Он также отметил, что для горожан организуют мастер-класс по выпеканию ватрушек и калиток с карельской брусникой. Представленную школами, а также спонсорами продукцию можно будет продегустировать; также пришедших напоят брусничным морсом. Повар из Санкт-Петербурга специально приедет в этот день в Петрозаводск, "чтобы сварить брусничный морс с разными травами и секретными ингредиентами".

Замглавы Петрозаводска Римма Ермоленко напомнила, что перед ноябрьским праздником в школах пройдут Дни карельской кухни. День народного единства, сказала она, станет своеобразным "завершающим аккордом".

В 2018 году "кулинарную" составляющую народных гуляний власти хотят усилить. Глава администрации сообщила, что город будет пытаться установить рекорд по количеству съеденных пирогов.

"В этом году у нас будет репетиция, День народного единства выпадает на школьные каникулы. А вообще мы хотим в перспективе попасть в Книгу рекордов Гиннесса, правда, российскую. Наши коллеги уточняли о той самой, настоящей, но там финансово нам не потянуть будет. Мы не задаемся целью самую большую ватрушку испечь, технически это сложно. Но то, что мы можем съесть самое большое количество ватрушек маленьких, учитывая, что в школах 20 тысяч с лишним детей учится… Операторы школьного питания готовы нас поддержать. Поэтому если мы сейчас прорепетируем и в следующем году пригласим экспертов, обязательно станем впервые самыми активными поедателями пирогов с брусникой и клюквой", - отметила Ирина Мирошник.