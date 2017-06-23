Мы полагаем, что всё это следует шить: конкурс костюмов прошел в музее "Кижи"

В музее-заповеднике "Кижи" состоялся конкурс "Лучший костюм начала XX века".

Конкурс проходит ежегодно в рамках проведения праздника "Иллюзии Старого города" и, несмотря на трудоёмкость создания работ, неизменно привлекает внимание участников самых разных возрастов и профессий. Имена победителей станут известны 24 июня!

Праздник "Иллюзии Старого города" впервые состоялся в Петрозаводске в 2009 году. На протяжении восьми лет его с любовью готовят, организуют, проводят сотрудники музея "Кижи". Конкурс исторических костюмов – одна из важнейших составляющих праздника, его организацию на своих хрупких плечах несёт специалист по просветительской работе Марина Ноженко. Сама модница и красавица, она прекрасно понимает, что одежда – отражение эпохи, а модные тенденции – часть истории. Многие участницы конкурса во время подготовки костюма обращались в архивы музея "Кижи" - снимали лекала по историческим фотографиям, попутно изучая биографию представительниц знаменитых заонежских семей.

Всего в конкурсе 2017 года приняли участие 24 человека – все они своими руками создали элегантные наряды эпохи 100-летней давности, которые станут настоящим украшением праздника "Иллюзии Старого города". Участники соревновались в пяти номинациях – "Детский крестьянский костюм начала XX века", "Крестьянский костюм начала XX века", "Детский городской костюм начала XX века", "Повседневный городской костюм начала XX века" и "На пороге революции. Фантазии на тему моды в 1917 году". Последняя номинация отражает тему праздника этого года – "Петрозаводск. Лето накануне революции".

В состав жюри конкурса вошли компетентные специалисты в области моды и пошива исторических костюмов:

▪модельер, победитель и лауреат различных конкурсов модельеров, организатор модных показов Юлия Жихарева

▪ руководитель студии "Школа швейного мастерства" в Творческой лаборатории ПетрГУ, преподаватель образовательного курса "Электронный текстиль" в компании 1с: клуб программистов Наталья Ильина

▪ руководитель отдела воспитательной и социальной работы Карельского колледжа культуры и искусств, руководитель Этнографического театра народного костюма NUKKE, член Гильдии мастеров РК Ирина Сидоренко

▪хранитель музейных предметов музея-заповедника "Кижи", специалист в области традиционной одежды Владлена Кантор

▪ п редседатель жюри – лауреат международных конкурсов моды, художник-модельер и стилист модельного агентства Spell, директор компании "Швейный проспект", член Союза дизайнеров России Светлана Белоусова.

Каждый год участники конкурса удивляют жюри творческими задумками в создании образа, серьезнейшим подходом к изучению старинной моды, сложными в исполнении, изысканными аксессуарами.

Кто же победил в конкурсе?

Об этом мы узнаем на празднике "Иллюзии Старого города". 24 июня в 15.30 на концертной площадке (ул. Федосовой, 19) состоится яркое торжественное дефиле, где будут продемонстрированы конкурсные работы и состоится награждение победителей.

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