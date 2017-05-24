"Мы в Финляндии такие стабильные, что не успеваем за вами"

Представитель агентства регионального развития финского города Йоэнсуу Josek Степан Тиркконен обратил внимание на быструю смену руководителей в Карелии и Петрозаводске.

23 мая на встрече врио главы Карелии Артура Парфенчикова с финскими бизнесменами Степан Тиркконен сказал, что он работает в Josek уже более трех лет и для плодотворного сотрудничества важно наладить диалог, проводить регулярные встречи.

Агентство регионального развития Josek начало диалог с властями Петрозаводска еще при Галине Ширшиной. Организовали одно мероприятие. Далее случилась ее отставка и столицу Карелии возглавил назначенный сити-менеджер.

"Далее начали сотрудничать с Корпорацией развития Карелии. Там сейчас свои изменения появились, и пока не успели наладить отношения", - сказал Степан Тиркконен.

"Мы понимаем, что Россия – очень динамичная страна. Может быть мы просто в Финляндии такие стабильные, что не успеваем за вами, но хотелось бы, чтобы мы создали долговечное", - уточнил представитель Josek.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поручил провести рабочую встречу представителей мэрии Петрозаводска, Корпорации развития Карелии с агентством регионального развития финского города Йоэнсуу Josek.