Новости. Общество
09:05, 24 Мая 2017

"Мы в Финляндии такие стабильные, что не успеваем за вами"

По теме

Жители Петрозаводска спасли липовую аллею на Энгельса
24.05.17 14:33
Программисты Петрозаводского университета поборются за звание чемпионов мира в США
24.05.17 14:11
Мэрия Петрозаводска просит убрать 8 гаражей
24.05.17 13:28
Все новости
Загрузка...

Представитель агентства регионального развития финского города Йоэнсуу Josek Степан Тиркконен обратил внимание на быструю смену руководителей в Карелии и Петрозаводске.

23 мая на встрече врио главы Карелии Артура Парфенчикова с финскими бизнесменами Степан Тиркконен сказал, что он работает в Josek уже более трех лет и для плодотворного сотрудничества важно наладить диалог, проводить регулярные встречи.

Агентство регионального развития Josek начало диалог с властями Петрозаводска еще при Галине Ширшиной. Организовали одно мероприятие. Далее случилась ее отставка и столицу Карелии возглавил назначенный сити-менеджер.

"Далее начали сотрудничать с Корпорацией развития Карелии. Там сейчас свои изменения появились, и пока не успели наладить отношения", - сказал Степан Тиркконен.

"Мы понимаем, что Россия – очень динамичная страна. Может быть мы просто в Финляндии такие стабильные, что не успеваем за вами, но хотелось бы, чтобы мы создали долговечное", - уточнил представитель Josek.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поручил провести рабочую встречу представителей мэрии Петрозаводска, Корпорации развития Карелии с агентством регионального развития финского города Йоэнсуу Josek.

По теме

Жители Петрозаводска спасли липовую аллею на Энгельса
24.05.17 14:33
Программисты Петрозаводского университета поборются за звание чемпионов мира в США
24.05.17 14:11
Мэрия Петрозаводска просит убрать 8 гаражей
24.05.17 13:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-24 11:09:42
Финский разум не поспевает за российским стремительным вставанием с колен. Интересно, далеко ли еще вставать до дна?
deep
2017-05-24 09:34:59
Эттто финны дооолго думали!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

Сегодня 11:31
Политкухня
Будем наблюдать
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Золушка
детям
Очень простая история
В кинотеатрах (10)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Большой
Прочь
Трио в перьях
детям
Охотник с Уолл-стрит
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Голос из камня
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»