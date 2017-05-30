С дошкольника сняли 20 впившихся клещей

Ранее в этом регионе снимали и по пять десятков паразитов.

- Клещей сняла мама с дошкольника, живущего на окраине города Горно-Алтайска, - сообщили "Российской газете" в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай. - Выяснилось, что ребенок вместе с соседскими детьми катался по траве с горки.

По словам санитарных врачей, в этот же день впившиеся клещи были обнаружены еще у двух малышей, гулявших на территории садового товарищества и у реки в районе Мебельной фабрики.

- Подобных случаев - масса. Безопасно гулять только по асфальтовым дорожкам, - предупреждают эпидемиологи.

Медики советуют обрабатывать не только одежду, но и коляски детей специальными аэрозолями и осматривать малышей каждые 15-20 минут.

В последнее время наибольшая концентрация энцефалитных клещей наблюдается на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Ареалы распространения природно-очаговой вирусной инфекции увеличиваются с каждым годом. Горный Алтай относится к числу самых неблагоприятных регионов.

Несколько лет назад со школьника из Чемальского района Горного Алтая сняли сразу 50 опасных насекомых. За его жизнь на протяжении нескольких месяцев боролись врачи. Из-за укусов клещей у мальчика развилась самая тяжелая - очаговая - форма энцефалита. Родители по религиозным соображениям не прививали и не лечили ребенка и обратились к врачам, только когда мальчику стало совсем плохо.

Напомним, активность клещей в Карелии пока средняя, на уровне прошлогодней.