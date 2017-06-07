На автобусные маршруты в Карелии пустят перевозчиков даже с одним автобусом

Госкомитет по транспорту Карелии планирует в ближайшее время провести аукционы для выбора новых автоперевозчиков.

Предполагается, что предприниматели будут обслуживать пригородные и межмуниципальные маршруты.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" и.о. первого заместителя Госкомтранса Андрей Наумов.

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