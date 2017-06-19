На автономной котельной в Костомукше пожар уничтожил склад опилок

Три серьезных пожара произошли в Карелии за выходные, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В субботу в посёлке Заречье Сортавальского района произошел пожар в частном доме. В результате строение значительно повреждено огнём. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Тем же вечером в Костомукше произошел пожар в автономной котельной, расположенной на шоссе Горняков. В результате происшествия огнём повреждены помещение приемного бункера и склад опилок на общей площади 400 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются

В воскресенье в посёлке Шуя произошел пожар в частном доме, расположенном на улице Сплавная. В результате происшествия строение значительно повреждено огнём.