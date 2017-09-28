На автовокзале Петрозаводска теперь можно купить обратные билеты из северной столицы

С 28 сентября в кассах автовокзала открылась "обратная" продажа билетов на автобусы маршрута № 965 "Санкт-Петербург – Петрозаводск через Олонец".

Автобус ежедневно отправляется с автовокзала на Обводном канале в 8.30 и в 22.00, начиная с даты отправления 30 сентября, сообщает предприятие "Карелавтотранс".

По состоянию на 28 сентября билет на обратный выезд из Петербурга можно купить до 10 дней до даты поездки, но в ближайшие дни глубина продажи этих билетов будет увеличена до 30 дней.

Обратные билеты на эти рейсы можно купить также и от большинства промежуточных остановок (Синявино-1, Синявино 54 км, Приладожский, Кисельня, Юшково, Сясьстрой, Селиваново, Потанино, Паша, Доможирово, разв. Шамокша, Лодейное Поле, разв. Свирское, Мегрега, Олонец, Верховье, разв. Ковера, Коткозеро, разв. Святозеро, Пряжа).