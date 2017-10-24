На Чапаева иномарка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

При столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса потребовалась помощь врачей 18-летнему пассажиру ПАЗика, сообщили в ГИБД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в 18.00 на ул.Чапаеве автомобиль BMW въехал в маршрутный автобус с пассажирами.

В результате ДТП травму получил 18-летний пассажир автобуса.

По информации ГИБДД, ему была оказана разовая медицинская помощь.