09:07, 24 Октября 2017
На Чапаева иномарка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие
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При столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса потребовалась помощь врачей 18-летнему пассажиру ПАЗика, сообщили в ГИБД Петрозаводска.
В минувшее воскресенье, 22 октября, в 18.00 на ул.Чапаеве автомобиль BMW въехал в маршрутный автобус с пассажирами.
В результате ДТП травму получил 18-летний пассажир автобуса.
По информации ГИБДД, ему была оказана разовая медицинская помощь.
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