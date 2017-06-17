Новости. Общество
09:27, 17 Июня 2017
фото: ФОТО: Виктор Сивцов "Яма на перекрестке ул.Чапаева-ул.Ватутина"

На Чапаева провалился асфальт

По теме

РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета
17.06.17 11:16
ВИДЕО: В центре Петрозаводска бегают ласки
17.06.17 10:09
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
17.06.17 07:55
Все новости
Загрузка...

На одной из главных магистралей Петрозаводска образовалась огромная яма.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" информируют всех участников дорожного движения в Петрозаводске: "Будьте осторожны! На перекрестке ул.Чапаева-ул.Ватутина, в крайней правой полосе прямо перед перекрёстком, провалился асфальт и образовалась большая яма".

Предусмотрительные дорожники вечером 16 июня установили перед провалом предупреждающий знак.


А вот 15 июня, когда в Сети появилось предупреждение, что "на пересечении Чапаева-Ватутина, по направлению по Чапаева вниз по правой стороне на перекрёстке большая яма. Такое ощущение, что с каждым часом она становится все глубже и глубже", дорожные службы проигнорировали.


Теперь комментаторы гадают: "как много времени потребуется, чтобы заделать яму", или "знак поставили. Всё, расходимся", "перед выборами депутаты будут включать её в свою программу...", "тут парой лопат дорожного мусора не обойтись. Походу, теперь судьба этой дыры, быть заложенной в бюджеты всех будущих периодов. Может, для нее даже отдельную статью расходов накубатурят", "это не яма, а чёрная дыра какая-то...", "нырнёшь в такую на мотоцикле и пропал в прямом смысле"…

По теме

РОМАНТИКА: Петрозаводчанин прочитал стихи Есенина с высоты птичьего полета
17.06.17 11:16
ВИДЕО: В центре Петрозаводска бегают ласки
17.06.17 10:09
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
17.06.17 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 1
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»