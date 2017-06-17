На Чапаева провалился асфальт

На одной из главных магистралей Петрозаводска образовалась огромная яма.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" информируют всех участников дорожного движения в Петрозаводске: "Будьте осторожны! На перекрестке ул.Чапаева-ул.Ватутина, в крайней правой полосе прямо перед перекрёстком, провалился асфальт и образовалась большая яма".

Предусмотрительные дорожники вечером 16 июня установили перед провалом предупреждающий знак.



А вот 15 июня, когда в Сети появилось предупреждение, что "на пересечении Чапаева-Ватутина, по направлению по Чапаева вниз по правой стороне на перекрёстке большая яма. Такое ощущение, что с каждым часом она становится все глубже и глубже", дорожные службы проигнорировали.



Теперь комментаторы гадают: "как много времени потребуется, чтобы заделать яму", или "знак поставили. Всё, расходимся", "перед выборами депутаты будут включать её в свою программу...", "тут парой лопат дорожного мусора не обойтись. Походу, теперь судьба этой дыры, быть заложенной в бюджеты всех будущих периодов. Может, для нее даже отдельную статью расходов накубатурят", "это не яма, а чёрная дыра какая-то...", "нырнёшь в такую на мотоцикле и пропал в прямом смысле"…