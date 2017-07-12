14:27, 12 Июля 2017
На должность главы Карелии претендуют восемь человек, и больше кандидатов, вероятно, не будет
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Сегодня в 18.00 истекает срок для представления в Центральную избирательную комиссию Карелии документов о выдвижении партийных кандидатов для участия в выборах губернатора.
Как и в большинстве регионов, где в сентябре состоятся губернаторские выборы, в республике заканчивается важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов. Как известно, в Карелии были выдвинуты девять кандидатов. Их количество практически сразу уменьшилось на одного, так как довольно быстро было установлено, что Мария Авишева (1988 г.р.), выдвинутая от "Молодой России", не обладает пассивным избирательным правом в связи с недостижением 30-летнего возраста на день проведения выборов.
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