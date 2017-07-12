Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Политика
14:27, 12 Июля 2017

На должность главы Карелии претендуют восемь человек, и больше кандидатов, вероятно, не будет

По теме

Ширшина назвала причины, почему мэрия Петрозаводска не признала себя потерпевшей по делу Петропита
12.07.17 14:34
Председатель ЦИК России, комментируя историю с выдвижением Авишевой, попросила партии "аккуратнее смотреть"
12.07.17 14:02
Алиханова переводят из сегежского изолятора в Петрозаводск
12.07.17 09:25
Все новости
Загрузка...

Сегодня в 18.00 истекает срок для представления в Центральную избирательную комиссию Карелии документов о выдвижении партийных кандидатов для участия в выборах губернатора.

Как и в большинстве регионов, где в сентябре состоятся губернаторские выборы, в республике заканчивается важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов. Как известно, в Карелии были выдвинуты девять кандидатов. Их количество практически сразу уменьшилось на одного, так как довольно быстро было установлено, что Мария Авишева (1988 г.р.), выдвинутая от "Молодой России", не обладает пассивным избирательным правом в связи с недостижением 30-летнего возраста на день проведения выборов.

Продолжение – по ссылке.

По теме

Ширшина назвала причины, почему мэрия Петрозаводска не признала себя потерпевшей по делу Петропита
12.07.17 14:34
Председатель ЦИК России, комментируя историю с выдвижением Авишевой, попросила партии "аккуратнее смотреть"
12.07.17 14:02
Алиханова переводят из сегежского изолятора в Петрозаводск
12.07.17 09:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара

Аналитика

Сегодня 14:19
Политкухня
Ширшина: "Все было сделано по закону" 5
Галина Ширшина рассказала, почему не видит преступления в деле "Петропита".
Подошли к фильтру 1
Сегодня 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
10.07.2017 10:28
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 17
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 5
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (13)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Во всем виноват енот
Эксперимент «Офис»
2:22
Выгодный обмен
Тачки 3
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»