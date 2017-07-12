На дорогах Карелии за полгода погиб 41 человек

Основной причиной ДТП по-прежнему остаётся выезд на полосу встречного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

На дорогах Карелии вместе со снижением общего числа ДТП и пострадавшими в них людей, увеличилась тяжесть последствий.

За первые шесть месяцев текущего года в республике произошло 259 дорожных аварий, что на 46 аварий меньше, чем в прошлом году. Число пострадавших уменьшилось на 44 человека. Но при этом увеличилось число погибших участников движения с 35 на 6 человек.

Возросло число аварий на дорогах федерального значения, здесь происходит около трети от всех ДТП и зафиксирован каждый второй смертельный случай. В этом году на федеральных дорогах почти на четверть увеличилось число погибших – в 90 ДТП 26 человек погибли, 127 травмированы.

Основной причиной ДТП по-прежнему остаётся выезд на полосу встречного движения, где происходит каждое восьмое из всех ДТП, связанных с нарушениями со стороны водителей, и практически каждая вторая (44%) смерть. Число погибших в этих ДТП возросло вдвое – 17 человек.

Каждое десятое от всех ДТП происходит по причине нарушений водителями скоростного режима – в 24 ДТП, 4 человека погибли и 40 получили ранения. Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 72500 постановлений об административном правонарушении по материалам, полученным при использовании средств фотофиксации нарушений ПДД РФ.

Во многих районах Карелии работают скрытые патрули ДПС (на автомобилях без опознавательной символики ГИБДД), ими было зафиксировано 1034 выезда на полосу встречного движения.