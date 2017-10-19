На дорожных знаках Финляндии человечек станет бесполым

В рамках реформы закона о дорожном движении в Финляндии планируют обновить все дорожные знаки.

Цель нововведения – сделать знаки четче и заметнее, рассказываает fontanka.fi.

Человечков на знаках сменят обезличенные бесполые фигурки, но, по словам эксперта Юкки Хопеавуори из Транспортного ведомства, за этим не стоит стремление к гендерной нейтральности: "Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие".

Изменения коснутся большинства дорожных знаков, сообщает Yle. Обновление такого масштаба в последний раз проводилось более тридцати лет назад, еще в 80-х годах.

На дорогах также появятся абсолютно новые знаки. К примеру, на скоростных трассах будут установлены минимальные ограничения скорости.

Также появятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами.