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Новости. Общество
18:00, 19 Октября 2017
фото: Дмитрий Кандинский

На дорожных знаках Финляндии человечек станет бесполым

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В рамках реформы закона о дорожном движении в Финляндии планируют обновить все дорожные знаки.

Цель нововведения – сделать знаки четче и заметнее, рассказываает fontanka.fi.

Человечков на знаках сменят обезличенные бесполые фигурки, но, по словам эксперта Юкки Хопеавуори из Транспортного ведомства, за этим не стоит стремление к гендерной нейтральности: "Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие".

Изменения коснутся большинства дорожных знаков, сообщает Yle. Обновление такого масштаба в последний раз проводилось более тридцати лет назад, еще в 80-х годах.

На дорогах также появятся абсолютно новые знаки. К примеру, на скоростных трассах будут установлены минимальные ограничения скорости.

Также появятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами.

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