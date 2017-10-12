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Новости. Экономика
13:56, 12 Октября 2017

На Древлянке-8 в эту субботу пройдет День открытых дверей

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Гостям покажут несколько способов, как пройти виртуальный тур по квартирам.

Приглашаем всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!

В октябре можно приобрести квартиру с большой выгодой. Цены начинаются от 1,35 млн руб.

Виртуальный тур по реальным квартирам!

Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство! 



Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена. 

Это идеальный вариант, чтобы увидеть наши новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.

Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Вы можете пройти виртуальный тур также самостоятельно на нашем сайте или с помощью вашего смартфона. Подробная инструкция как погрузиться в виртуальную реальность здесь

Это будет увлекательная прогулка!

Ждем вас 14 октября с 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефону: 67-20-99

Подробности.

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