На Древлянке-8 в эту субботу пройдет День открытых дверей

В октябре можно приобрести квартиру с большой выгодой. Цены начинаются от 1,35 млн руб.



Виртуальный тур по реальным квартирам!

Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство!





Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена.

Это идеальный вариант, чтобы увидеть наши новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.



Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Вы можете пройти виртуальный тур также самостоятельно на нашем сайте или с помощью вашего смартфона. Подробная инструкция как погрузиться в виртуальную реальность здесь.

Это будет увлекательная прогулка!

Ждем вас 14 октября с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 67-20-99

Подробности.