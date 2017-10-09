На Древлянке-8 установили хоккейную коробку

Все на каток уже этой зимой.

В экорайоне Древлянка-8 установили хоккейную коробку по ул.Чистая, 17. Уже этой зимой все желающие смогут кататься на коньках, играть в хоккей.

В летнее время здесь будет скейт площадка.

Микрорайон Древлянка-8 не зря носит неофициальное название “ЗОЖный район”. Развитая инфраструктура района позволяет заниматься спортом всем жителям города:

Стадион, футбольное и волейбольное поле.

Тренажеры Маркелова

Велосипедные дорожки

Клуб единоборств “Апрель-2000”.

А совсем скоро на Древлянке-8 появится сенсорный сад для детей, который завершит парковую зону "Семейной аллеи" и будет расположен во дворе дома №15.

Подробности на neo-city.ru.

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