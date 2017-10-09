15:52, 09 Октября 2017
На Древлянке-8 установили хоккейную коробку
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Все на каток уже этой зимой.
В экорайоне Древлянка-8 установили хоккейную коробку по ул.Чистая, 17. Уже этой зимой все желающие смогут кататься на коньках, играть в хоккей.
В летнее время здесь будет скейт площадка.
Микрорайон Древлянка-8 не зря носит неофициальное название “ЗОЖный район”. Развитая инфраструктура района позволяет заниматься спортом всем жителям города:
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Стадион, футбольное и волейбольное поле.
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Тренажеры Маркелова
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Велосипедные дорожки
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Клуб единоборств “Апрель-2000”.
А совсем скоро на Древлянке-8 появится сенсорный сад для детей, который завершит парковую зону "Семейной аллеи" и будет расположен во дворе дома №15.
Подробности на neo-city.ru.
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