На Древлянке появится новый сквер

В преддверии своего 70-летия строительная компания "Век" готовит особенный подарок жителям микрорайона.

В Карелии и за ее пределами строительная компания "Век" известна как Надежный застройщик, компания с высочайшим уровнем качества всех возводимых объектов.

Свои знания и богатый опыт "Век" реализует сегодня в рамках масштабного проекта в жилом комплексе "Каскад". Яркие дома, закрытые просторные дворы и большая благоустроенная территория уютно раскинулись на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской.

В преддверии своего 70-летия СК "Век" готовит жителям микрорайона красивый подарок – сквер. Отличительная черта ЖК "Каскад" - обилие зелени, ландшафтный дизайн и лесной массив. Сквер станет логическим продолжением ориентира на гармонию с природой, подчеркнет уникальность комплекса, будет особым преимуществом и, самое главное, станет отличным местом для отдыха жителей микрорайона.

Молодым мамам понравится тихая и уютная обстановка сквера, где можно погулять с детьми. Продуманные дорожки и ландшафтный дизайн, предусмотренные места отдыха со скамейками понравятся и пожилым людям. Для любого сквер сможет стать приятным местом для отдыха, где вы погрузитесь в атмосферу гармонии и красоты. Для тех, кто предпочитает более активный отдых, будет оборудована велодорожка. Проектом предусмотрено освещение сквера, чтобы жители могли совершать и вечерние прогулки. В центре территории выделено место для новогодней ёлки. По плану сквер появится на территории новостройки одновременно со сдачей дома №6.

"Каскад" - украшение Древлянки и всего города, а новый сквер добавит ещё ярких красок жилому комплексу, подчеркнув его уникальность.

Ознакомиться с комплексом, получить квалифицированную консультацию и помощь в подборе новой квартир вы можете в офисе продаж СК "Век" на Попова, 15. Тел. 33-00-43

Застройщик ОАО "Строительная компания "Век".

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