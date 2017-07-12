08:54, 12 Июля 2017
На Древлянке сгорела иномарка
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На ул.Сыктывкарская сгорел Volkswagen Golf, сообщиил в дежурной службе Петрозаводска.
В минувший вторник 11 июля в 11.07 на ул.Сыктывкарская, у дома №4, загорелся Volkswagen Golf.
В результате возгорания поврежден моторный отсек на площади 1кв.м.
Причина: аварийный режим работы электрооборудования. Виновный, ущерб устанавливаются.
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