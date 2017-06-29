На Древлянку-8 хотят пустить троллейбус, который может ехать без проводов

Депутаты горсовета и руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Петрозаводска Юлия Мизинкова посетили муниципальное предприятие "Городской транспорт".

Представители власти осмотрели административные и хозяйственные здания на улицах Московской и Лыжной. Там они оценили состояние построек и подвижного состава, а также расспросили директора троллейбусного управления Олега Воронина о главных проблемах предприятия.

По мнению депутата Дмитрия Романова, развиваться "Городскому транспорту" мешают, прежде всего, высокий тариф на электроэнергию и большой износ подвижного состава. Сотрудники предприятия подчас вынуждены собирать один рабочий троллейбус из двух частично сломанных.



фото: Петросовет

"Я считаю, что троллейбусы в Петрозаводске нужно обязательно сохранять. Есть серьезные проблемы: по нынешнему тарифу на электроэнергию – восемь рублей за киловатт – один километр пути троллейбуса обходится в 24 рубля. Летом приходится платить шесть миллионов рублей в месяц, зимой – восемь миллионов. Этот вопрос нужно пытаться решить на уровне правительства республики. Кроме того, стоит вопрос об обновлении троллейбусного парка", - сказал он.

Олег Воронин считает, что покупка новых троллейбусов может сократить расходы не только на ремонт подвижного состава, но и на электричество: современные машины потребляют меньше энергии.

Существуют также троллейбусы, способные проехать без подключения к электросетям (на автономном ходу) до 20 километров. По словам Юлии Мизинковой, такие машины могли бы доставлять пассажиров в районы, где не проложена контактная сеть – например, на Древлянку-8.

Сегодня предприятие ежедневно выпускает на рейсы 58 троллейбусов. Коллектив "Городского транспорта" насчитывает около 500 человек, 160 из которых – водители.