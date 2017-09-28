ВИДЕО: На Гоголевском мосту в октябре начнут укладывать асфальт

Завершён очередной этап на строительстве Гоголевского путепровода, сообщает правительство Карелии.

К настоящему моменту специалисты компании КСМ завершили очередной этап строительства Гоголевского моста – омоноличивание балок пролётных строений, выполнены все монолитные консоли и надопорные монолитные участки. Параллельно ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и гидроизоляции.

В условиях дождливой осени подрядчик использует шатёр размером для соблюдения технологии выполнения работ по устройству оклеечной гидроизоляции и последующих работ по устройству деформационных швов.

Кроме того, продолжаются работы по устройству сетей и коммуникаций, а также подъездов к путепроводу со стороны улицы Красноармейской и Лососинского шоссе. Длина непосредственно моста составляет 345 метров, длина путепровода с подходами – порядка 900 м. В октябре будут произведены работы по устройству асфальтового покрытия.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Ввод Гоголевского путепровода в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.