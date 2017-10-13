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Новости. Культура
14:26, 13 Октября 2017

На грандиозный концерт в Кондопогу попасть не просто, а очень просто

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В понедельник, 16 октября, в 19.00 во Дворце искусств Кондопоги состоится грандиозное открытие филармонического сезона. Необычным и великолепным обещает быть все.

Во-первых, артисты. Три звезды мировой величины, участники проекта "Поколение звезд". Виолончелист Борис Андрианов – один из самых востребованных музыкантов нашего времени, руководитель проекта "Поколение звезд", ему рукоплескала публика в лучших концертных залах Голландии и Японии, Германии и Австрии, Швейцарии и США, Словакии и Италии, Франции и ЮАР, Кореи, Индии, Китая и других стран.

Гитарист Дмитрий Илларионов является одним из самых популярных и титулованных классических гитаристов России, в общей сложности он удостоен более двадцати наград на самых престижных гитарных конкурсах мира.

Скрипач Илья Грингольц, получивший музыкальное образование в знаменитой Джульярдской школе Нью-Йорка, в 16-летнем возрасте одержавший победу на Конкурсе имени Никколо Паганини в Генуе, к сожалению, не так часто, как хотелось бы дает концерты в России. Насладиться его мастерством, практически, рядом с домом - редкая возможность.

В концертном зале Дворца впервые можно будет услышать Симфонический оркестр филармонии под руководством главного дирижера Анатолия Рыбалко. А Александр Новоселов представит публике жемчужину Дворца – величественный орган.

Во-вторых, Карельская филармония будет встречать слушателей Шампанским. И, в-третьих, - это информация в основном для женщин - именно на этом концерте во Дворце приветствуется вечерний дресс код. Есть повод "выгулять" обновку.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте филармонии, а также в кассе Дворца искусств в Кондопоге. Вместе с билетом можно приобрести и трансфер. В этом случае комфортабельный автобус доставит вас из Петрозаводска (от здания филармонии, ул.Кирова. 12) в кондопожский Дворец искусств, подождет, пока не закончится концерт, и привезет обратно.

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