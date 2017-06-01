На границе Финляндии и Карелии остановлены 6 нарушителей

Пограничники отобрали у нарушителей семена и финскую еду, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалистами управления Россельхознадзора по Карелии при осуществлении пограничного фитосанитарного контроля в МАПП "Вяртсиля" и МАПП "Люття" с 18 по 31 мая в 6 случаях предотвращен ввоз гражданами России и Финляндии с территории Суоми семян овощных и цветочных культур – 1,1 кг, 6 упаковок, 25 луковиц цветочных культур и в 4 случаях – ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с превышением разрешенного количества.

В нарушение действующего законодательства продукция во всех случаях ввозилась без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих ее безопасность. Принято решение о запрете её ввоза и возврате в Финляндию. Административное наказание за данные нарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей. Возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.