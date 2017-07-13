На границе Финляндии и Карелии у туристов изъяли более 1,5 тонны продуктов

За 6 месяцев на пограничных пунктах пропуска российско-финляндской границы выявили 327 административных правонарушений, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора, осуществляющие деятельность на территории Карелии в международных автомобильных пунктах пропуска на российско-финляндском участке границы за 6 месяцев выявили 327 административных правонарушений, в том числе пресекли 269 попыток ввоза на территорию РФ сырой животноводческой продукции или готовых к употреблению продуктов животноводства, перевозимых физическими лицами с превышением установленной нормы ввоза, без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя.

Нарушителями ветеринарного законодательства являлись, как российские граждане, так и граждане Финляндии и других иностранных государств.

По результатам досмотра не допущено к ввозу и возвращено на сопредельную территорию 532 партии, что составляет 1,614 тонн и 730 штук яйца пищевого.