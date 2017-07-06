13:33, 06 Июля 2017
На Хладокомбинате построили завод по производству корма для форели
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В Петрозаводске на следующей неделе ООО "Карельские рыбные заводы-корма" запустит цех по производству корма для рыбы.
Как рассказал гендиректор компании Андрей Царев, завод построен на территории Хладокомбината.
Для корма была отобрана рецептура. Часть ингредиентов для нее приходится закупать за границей, так как их аналогов в России нет.
"Открытие завода состоится на следующей неделе", - сказал Андрей Царев.
Планируемый объем производства – до 17 тыс. тонн корма в год. Это более 50% потребляемых хозяйствами Карелии кормов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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