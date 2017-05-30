09:00, 30 Мая 2017
На ярмарке вакансий "Леруа Мерлен" в Петрозаводске отсеяли более половины кандидатов
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Центр занятости населения Петрозаводска провел ярмарку вакансий для желающих получить работу в строящемся гипермаркете "Леруа Мерлен".
Кандидатам были предложены вакансии по профессиям "продавец-консультант", "кассир-консультант", "специалист склада".
Мероприятие проходило в два этапа.
Что было обязательным условием для кандидатов, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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