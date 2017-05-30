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09:00, 30 Мая 2017

На ярмарке вакансий "Леруа Мерлен" в Петрозаводске отсеяли более половины кандидатов

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Центр занятости населения Петрозаводска провел ярмарку вакансий для желающих получить работу в строящемся гипермаркете "Леруа Мерлен".

Кандидатам были предложены вакансии по профессиям "продавец-консультант", "кассир-консультант", "специалист склада".

Мероприятие проходило в два этапа.

Что было обязательным условием для кандидатов, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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2017-05-30 09:11:56
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