На каких дорогах заделают ямы, рассказали в мэрии Петрозаводска

На этой неделе в карельской столице продолжится ямочный ремонт, сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается, компания "Онегодорстрой" отремонтирует асфальт на нескольких участках улиц и междворовых проездов.

"Ремонт производится по технологии с нарезкой "карт", когда рабочими предварительно удаляются поврежденные фрагменты старого асфальтобетонного покрытия. После этого участок очищается, при необходимости производится его подгрунтовка, затем он заполняется ремонтной смесью", - говорится в релизе мэрии.

По словам замглавы города Юлии Мизинковой, будет выполнен ремонт внутриквартального проезда между домами №1 и №3 по проспекту Ленина, участка улицы Красной у детского сада №93 и проезда к детскому саду.

"Также намечен ремонт внутриквартального проезда к детскому саду №41 в районе улицы Дзержинского, участков улиц Ватутина, Ведлозерской, Грибоедова, Анохина, Володарского, Мерецкова", – отметила она.

Параллельно с этим, пока позволяют погодные условия, в городе ведутся и "более простые ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дорог – без нарезки "карт", заключили в администрации.