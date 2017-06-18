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17:10, 18 Июня 2017

На Карелию движутся ливни и грозы

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Синоптики обещают на территории Карелии в понедельник, 19 июня ливни, грозы и усиление ветра.

По информации карельского Гидрометцентра, на территории республики в понедельник, 19 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер западный, северо-западный, ночью 5-10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, днём +15…+20, на севере +9…+14 градусов.

 

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