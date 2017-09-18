17:25, 18 Сентября 2017
На Карелию обрушится сильный ветер
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Синоптики карельского Гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии.
Ухудшение погоды ожидается 19 сентября во всех районах республики.
Гидрометцентр Карелии прогнозирует усиление северо-восточного и северного ветра порывами до 15-17 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается во всех районах республики.
Из-за неблагоприятных погодных условий существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы линий связи, электропередачи, нарушение электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов.
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