10:23, 01 Июля 2017
На карьере в Лахденпохском районе загорелась сортировальная машина
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ЧП случилось накануне утром и потребовало привлечения значительных сил спасателей.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 30 июня в 10:45 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района – 10 человек и 3 единицы техники привлекались для ликвидации пожара, который возник на карьере Алхо-2 в одноименном поселке.
На карьере загорелась сортировальная машина. Пожар удалось ликвидировать через полчаса.
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