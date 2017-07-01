На карьере в Лахденпохском районе загорелась сортировальная машина

ЧП случилось накануне утром и потребовало привлечения значительных сил спасателей.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 30 июня в 10:45 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района – 10 человек и 3 единицы техники привлекались для ликвидации пожара, который возник на карьере Алхо-2 в одноименном поселке.

На карьере загорелась сортировальная машина. Пожар удалось ликвидировать через полчаса.