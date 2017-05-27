Новости. Общество
10:03, 27 Мая 2017

На Ключевой посадили десятки кленов и рябин

По теме

Митрополит Константин: Русский народ не просто испытывает уважение к пограничникам, но и любовь
27.05.17 10:24
Врио главы Карелии поддержал программу продуктовой помощи малообеспеченным
27.05.17 10:13
На Ключевой посадили десятки кленов и рябин
27.05.17 10:03
Все новости
Загрузка...

Акцию по озеленению, в которой участвовали воспитанники детского дома "Надежда", инициировал депутат горсовета Петрозаводска Сергей Черемухин.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, на улице Петрова (Ключевая) прошла акция "Аллея надежды", организованная в рамках проекта "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев". Ее частники посадили вдоль проезжей части более 60 растений — рябину, клены и декоративные кустарники.

Инициатором мероприятия по просьбе местных жителей стал депутат Петросовета Сергей Черемухин. Организовали акцию администрация Петрозаводска и управление по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД, отметили в горсовете.

"Акция получила название "Аллея надежды" потому, что к ней мы привлекли детей, оказавшихся в трудной ситуации — воспитанников детдома. Мы хотим сказать, что посадка деревьев символизирует для них надежду: вот ребенок посадил дерево — и выполнил первую миссию. Остается построить дом и вырастить своего ребенка", - сказал Сергей Черемухин.

Ранее Сергей Черемухин и его помощники Павел Минин, Максим Петров, Анастасия Барбашина совместно с сотрудниками городского отдела экологии провели мастер-класс по созданию альпийской горки в парке "Петровский родник". 25 мая они установили ландшафтную композицию во дворе школы № 33. Активистам помогали учителя и ученики десятого класса.

В ближайшее время депутат обещает продолжить озеленение района. Следующий шаг — посадка деревьев на входе в парк "Петровский родник" и на территории нескольких образовательных учреждений, добавили в Петросовете.

По теме

Митрополит Константин: Русский народ не просто испытывает уважение к пограничникам, но и любовь
27.05.17 10:24
Врио главы Карелии поддержал программу продуктовой помощи малообеспеченным
27.05.17 10:13
На Ключевой посадили десятки кленов и рябин
27.05.17 10:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
22.05.2017, 14:17
"Было очень холодно, у меня забрали куртку, лифчик, колготки"

Аналитика

26.05.2017 16:37
Тема недели
Утраченный символ: быть или не быть? 4
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 2
23.05.2017 16:24
Как спасти карельскую авиацию 7
19.05.2017 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2017 09:28
Без политики
Выбор опций SKODA OCTAVIA
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
Камень, лестница, конюшня 2
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (5)
Принцесса без горошины
детям
Колобок
детям
Братец Кролик, братец Лис
детям
Пусть меня научат!
детям
Шампанского!.. Шампанского!
В кинотеатрах (8)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Трио в перьях
детям
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 54
детям
Вся афиша полностью

Опрос

Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»