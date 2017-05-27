На Ключевой посадили десятки кленов и рябин

Акцию по озеленению, в которой участвовали воспитанники детского дома "Надежда", инициировал депутат горсовета Петрозаводска Сергей Черемухин.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, на улице Петрова (Ключевая) прошла акция "Аллея надежды", организованная в рамках проекта "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев". Ее частники посадили вдоль проезжей части более 60 растений — рябину, клены и декоративные кустарники.

Инициатором мероприятия по просьбе местных жителей стал депутат Петросовета Сергей Черемухин. Организовали акцию администрация Петрозаводска и управление по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД, отметили в горсовете.

"Акция получила название "Аллея надежды" потому, что к ней мы привлекли детей, оказавшихся в трудной ситуации — воспитанников детдома. Мы хотим сказать, что посадка деревьев символизирует для них надежду: вот ребенок посадил дерево — и выполнил первую миссию. Остается построить дом и вырастить своего ребенка", - сказал Сергей Черемухин.

Ранее Сергей Черемухин и его помощники Павел Минин, Максим Петров, Анастасия Барбашина совместно с сотрудниками городского отдела экологии провели мастер-класс по созданию альпийской горки в парке "Петровский родник". 25 мая они установили ландшафтную композицию во дворе школы № 33. Активистам помогали учителя и ученики десятого класса.

В ближайшее время депутат обещает продолжить озеленение района. Следующий шаг — посадка деревьев на входе в парк "Петровский родник" и на территории нескольких образовательных учреждений, добавили в Петросовете.