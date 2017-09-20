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Новости. Общество
15:18, 20 Сентября 2017

На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль

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Ученики общеобразовательной школы №27 Петрозаводска в рамках экологического фестиваля #ВместеЯрче высадили несколько десятков елей на территории Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1".

Выбор площадки для экофестиваля был не случаен. Кондопожская ГЭС — первенец электрификации Карелии, одна из старейших гидроэлектростанций России.

Энергетики провели для ребят экскурсию, рассказали об истории строительства станции, а также о технологии преобразования механической энергии воды в электрическую.

– Вы находитесь на самой высокой точке станции - площадке водонапорного бассейна, – приветствовал гостей начальник Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1" Сергей Поветкин. – Отсюда вода с высоты 29 метров попадает по водоводам к гидроагрегатам на рабочие колеса. Свое начало река Суна, на которой построена ГЭС, берет на Западно-Карельской возвышенности и через 280 километров впадает в Онежское озеро.

Школьники узнали ряд удивительных исторических фактов о строительстве энергообъекта. Например, что при строительстве первой очереди машинного зала гидроэлектростанции в 1929 году парадный холл гидростроители выложили шокшинским малиновым кварцитом, за которым закрепилась репутация царского камня, используемого при отделке императорских резиденций. Школьники побывали в машинном зале первой и второй очереди, познакомились с принципами работы турбин, роторов, статоров, генераторов и шин.

– Мы очень благодарны энергетикам за возможность увидеть реальный производственный объект, наблюдать его работу, – делится своими впечатлениями руководитель группы Наталья Тимкова. – Ученики открыли для себя новые профессии. Но самое большое впечатление на ребят произвели историческое здание с гербом СССР и современное оборудование. Сегодня мы смогли прикоснуться к истории, стать ее частью, высадив на территории легендарной станции деревья.

Фото: Арина Степенная (пресс-служба ПАО "ТГК-1")

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