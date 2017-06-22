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09:33, 22 Июня 2017

На Кондопожской загорелся автомобиль, огонь перекинулся на рядом стоящую легковушку

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Два автомобиля повреждены в результате пожара, который произошел в среду в Петрозаводске.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, в четвертом часу дня загорелся ВАЗ-2106, который стоял у дома №4 по улице Кондопожской. В результате пожара машина сгорела полностью.

Кроме того, огонь повредил автомобиль ВАЗ-21010, который стоял рядом. Как рассказали "Столице на Онего" в республиканском ГУ МЧС, в этой машине повреждены задняя левая дверь и фара.

Предположительно, причиной случившегося стала детская шалость. По словам спасателей, сгоревшая "шестерка", принадлежность которой пока не установлена, не была заперта, и, судя по всему, уже давно. В салон часто забирались дети и играли. Очередная детская шалость привела к возгоранию.  

Ущерб устанавливаются.

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