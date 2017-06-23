Новости. Политика
08:50, 23 Июня 2017
фото: Ольга Залецкая на партконференции "Яблока"

На конференции "Яблока" делегатов интересовало, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии

По теме

"Яблоко" сменило лидера партии в Карелии
23.06.17 06:30
ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии
22.06.17 14:00
В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения
22.06.17 13:52
Все новости
Загрузка...

На партийной конференции регионального отделения "Яблока" его новому председателю Ольге Залецкой пришлось отвечать на вопрос делегата, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии.

Накануне в Петрозаводске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Яблоко", на которой ее новым председателем была на два года избрана депутат Заксобрания Ольга Залецкая, совсем недавно вступившая в эту партию.

В ходе партконференции Залецкая рассказала делегатам о себе, о процессе по делу "Петропита" (в котором она проходит одной из обвиняемых), своей работе в парламенте, а также ответила на вопросы.

Одна из участниц конференции, приехавшая из района, поинтересовалась у нового руководителя отделения, почему "Яблоко" не выдвинуло кандидата на губернаторские выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года.

"Почему наше "Яблоко" не выдвинуло кандидата на пост главы региона?" – спросила делегат, добавив, что местных жителей этот вопрос очень интересует.

Ольга Залецкая ответила на него так:

"Первое, что я хочу сказать, что выдвижение на выборы главы только началось. И на сегодняшний момент решение о выдвижении кандидата от "Яблока" не принято. Вопрос в процессе обсуждения".

Теоретически у партии действительно пока есть время определиться с кандидатом: срок подачи в ЦИК документов о выдвижении истекает в 18 часов 12 июля. Однако пока ничто не указывает на то, что "Яблоко" будет участвовать в этой гонке. Напомним, 21 июня в Москве состоялось заседание федерального бюро партии, где данный вопрос даже не был включен в повестку. Зато было принято решение о выдвижении кандидата на выборах главы Свердловской области, им стал Евгений Ройзман.

По теме

"Яблоко" сменило лидера партии в Карелии
23.06.17 06:30
ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии
22.06.17 14:00
В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения
22.06.17 13:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2017-06-23 10:20:22
Хлеба становится все меньше, нужно больше зрелищ, почему вы нас и их лишаете? Так что ли?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 7
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 5
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (18)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Весь этот мир
Очень плохие девчонки
Антропоид
Чудо-Женщина
День города 2017
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»