На конференции "Яблока" делегатов интересовало, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии

На партийной конференции регионального отделения "Яблока" его новому председателю Ольге Залецкой пришлось отвечать на вопрос делегата, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии.

Накануне в Петрозаводске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Яблоко", на которой ее новым председателем была на два года избрана депутат Заксобрания Ольга Залецкая, совсем недавно вступившая в эту партию.

В ходе партконференции Залецкая рассказала делегатам о себе, о процессе по делу "Петропита" (в котором она проходит одной из обвиняемых), своей работе в парламенте, а также ответила на вопросы.

Одна из участниц конференции, приехавшая из района, поинтересовалась у нового руководителя отделения, почему "Яблоко" не выдвинуло кандидата на губернаторские выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года.

"Почему наше "Яблоко" не выдвинуло кандидата на пост главы региона?" – спросила делегат, добавив, что местных жителей этот вопрос очень интересует.

Ольга Залецкая ответила на него так:

"Первое, что я хочу сказать, что выдвижение на выборы главы только началось. И на сегодняшний момент решение о выдвижении кандидата от "Яблока" не принято. Вопрос в процессе обсуждения".

Теоретически у партии действительно пока есть время определиться с кандидатом: срок подачи в ЦИК документов о выдвижении истекает в 18 часов 12 июля. Однако пока ничто не указывает на то, что "Яблоко" будет участвовать в этой гонке. Напомним, 21 июня в Москве состоялось заседание федерального бюро партии, где данный вопрос даже не был включен в повестку. Зато было принято решение о выдвижении кандидата на выборах главы Свердловской области, им стал Евгений Ройзман.