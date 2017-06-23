На конференции "Яблока" делегатов интересовало, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии
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На партийной конференции регионального отделения "Яблока" его новому председателю Ольге Залецкой пришлось отвечать на вопрос делегата, почему партия не выдвинула кандидата на пост главы Карелии.
Накануне в Петрозаводске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Яблоко", на которой ее новым председателем была на два года избрана депутат Заксобрания Ольга Залецкая, совсем недавно вступившая в эту партию.
В ходе партконференции Залецкая рассказала делегатам о себе, о процессе по делу "Петропита" (в котором она проходит одной из обвиняемых), своей работе в парламенте, а также ответила на вопросы.
Одна из участниц конференции, приехавшая из района, поинтересовалась у нового руководителя отделения, почему "Яблоко" не выдвинуло кандидата на губернаторские выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года.
"Почему наше "Яблоко" не выдвинуло кандидата на пост главы региона?" – спросила делегат, добавив, что местных жителей этот вопрос очень интересует.
Ольга Залецкая ответила на него так:
"Первое, что я хочу сказать, что выдвижение на выборы главы только началось. И на сегодняшний момент решение о выдвижении кандидата от "Яблока" не принято. Вопрос в процессе обсуждения".
Теоретически у партии действительно пока есть время определиться с кандидатом: срок подачи в ЦИК документов о выдвижении истекает в 18 часов 12 июля. Однако пока ничто не указывает на то, что "Яблоко" будет участвовать в этой гонке. Напомним, 21 июня в Москве состоялось заседание федерального бюро партии, где данный вопрос даже не был включен в повестку. Зато было принято решение о выдвижении кандидата на выборах главы Свердловской области, им стал Евгений Ройзман.
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