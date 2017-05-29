На Кукковке автомобиль сбил подростка

Накануне вечером в Петрозаводске автомобиль сбил 16-летнего подростка.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел у дома 32 по улице Лыжной в девятом часу вечера.

"Водитель Д., 1995 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на пешехода П., 2001 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадал пешеход", - отмечается в сообщении ЕДДС.

Пострадавшего отвезли в Детскую республиканскую больницу. Какие травмы он получил, не уточняется.