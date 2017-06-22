На Кукковке подожгли "Магнит"

В Петрозаводске в среду вечером произошел пожар в одном из магазинов сети "Магнит".

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Петрозаводска, загорелся магазин, расположенный по адресу: ул.Балтийская, д.1а. О пожаре сообщили в 19.29.

"В результате повреждена кровля на площади 3 кв.м. Причина: поджог. Виновный, ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении ЕДДС.