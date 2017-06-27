09:15, 27 Июня 2017
На Кукковке сгорел гараж
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В гаражном кооперативе "Кристалл-10" сгорел гараж, ищут хозяина, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувший понедельник 26 июня в 20.52 на ул.Балтийская, у дома №4, в гаражном кооперативе "Кристалл" загорелся гараж.
В результате поврежден пол на площади 3 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Ведется поиск хозяина гаража.
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