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09:15, 27 Июня 2017

На Кукковке сгорел гараж

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В гаражном кооперативе "Кристалл-10" сгорел гараж, ищут хозяина, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

В минувший понедельник 26 июня в 20.52 на ул.Балтийская, у дома №4, в гаражном кооперативе "Кристалл" загорелся гараж.

В результате поврежден пол на площади 3 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ведется поиск хозяина гаража.

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