На Ладожское озеро, где ищут троих подростков, для реабилитации водолазов привезли барокамеру

В заливе Импилахти Питкярантского района Карелии, где ведутся поиски подростков, перевернувшихся на лодке, работают водолазы. Они опускаются на глубину свыше 50 метров, где температура воды не превышает +2 градусов, сообщили в МЧС Карелии.

На Ладожском озере в заливе Импилахти Питкярантского района 19 июня 5 подростков перевернулись на лодке. Двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала и спустя несколько дней их отпустили домой.

В рамках поисковой операции задействованы все необходимые для работ специалисты. В мероприятиях по осмотру акватории и береговой линии привлекаются подразделения Питкярантского и Сортавальского инспекторских участков ГИМС, пожарно-спасательных гарнизонов этих же районов, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Карелия. Для проведения воздушной разведки на месте происшествия была организована работа одного вертолета от Республики Карелия и двух вертолетов МИ-8 и КА-32 МЧС России. Дополнительно для обследования береговой линии с воздуха применяются беспилотные летательные аппараты.

Водолазные подразделения специализированной пожарно-спасательной части, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда и арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", находясь на акватории, обследовали дно по координатам, обозначенным руководством оперативного штаба.

Перед тем как совершить спуск, специалисты обследовали дно с помощью специального гидролокатора бокового обзора. Это прибор, который испускает ультразвуковые лучи в стороны под определенным углом и дает характеристики изображения предмета, находящегося на дне. Обнаружив при помощи гидролокатора что-то похожее на предмет поиска, водолазы совершали погружение и подробно исследовали данный отрезок дна.

Условия работы водолаза резко отличаются от условий, в которых работают люди на поверхности земли. Специалист водолазной службы, находясь в среде, которая почти в 800 раз плотнее воздуха, даже не работая, затрачивает большое количество энергии на теплопотери, а при течении — на то, чтобы удержаться на месте.

Одной из проблем, с которой столкнулись спасатели при погружении в рамках данных поисковых работ – это низкая температура воды. На глубине она не превышает отметку в +2…+4 градуса по Цельсию. Также резкий перепад глубин, который колеблется от 25 до 50 метров, требовал от специалиста особого внимания к своей безопасности. Работа спасателя-водолаза не только сопряжена с риском для жизни, но и тяжела физически, ведь вес водолазного снаряжения колеблется от 60 до 90 килограммов, время одного погружения в среднем составляет около часа, а в сутки водолаз выполняет 3-4 спуска. В связи с этим специалисты водолазной службы работали в несколько смен, соблюдая определенный режим работы. С целью реабилитации водолазов после погружения на большую глубину на месте проведения поисково-спасательных работ была организована работа барокамеры.

Дополнительно, с целью обследования дна на большой глубине был использован подводный аппарат "FALKON". Аппарат предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных водах, выполняемых водолазами в условиях нормальной и пониженной прозрачности воды.

Работы данным аппаратом возможно вести на глубинах до 1000 метров, работать как в узких тоннельных проходах, так и на открытом морском пространстве. Его конструкция включает в себя гидролокаторы бокового обзора, систему гидроакустического позиционирования и подвесного манипулятора.

Всего с момента поисков было проведено около 80 спусков под воду, в ходе которых было обследовано около 10 кв.км. В настоящее время к поисковым работам привлечено 60 человек (в т.ч. 3 водолаза) и 15 единицы техники. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.