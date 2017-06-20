На месте спасательной операции на Ладоге избили журналиста – он вступился за спасателей, когда их выгоняли с частной территории

Руководитель форелеводческого хозяйства разбил нос и телефон журналисту Лайфа, когда тот пытался выяснить, почему форелевод препятствует проведению спасательной операции и выгоняет сотрудников МЧС с территории предприятия.

Журналисту информационного портала Лайф78 разбили в кровь лицо в лагере спасательной операции по поиску подростков, пропавших на Ладожском озере в Карелии.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, инцидент произошел на территории форелеводческого хозяйства близ Импилахти, где сотрудники МЧС разбили лагерь поисковой операции по спасению подростков, исчезнувших на Ладожском озере после опрокидывания лодки. Руководитель форелеводческого хозяйства потребовал, чтобы спасатели и прикинувшие к ним волонтеры, а также журналисты покинули частную территорию. Потому что "рыбы волнуются".

Когда журналист Лайф78 Алексей Кумачев подошел к руководителю форелеводческого хозяйства, чтобы выяснить, на каком основании тот препятствует спасательной операции, мужчина ударил его кулаком в лицо и разбил нос. После этого он вырвал из рук журналиста телефон и с силой ударил о землю – мобильник разбился.

На место происшествия вызвали полицию.

Спасатели вынуждены были свернуть лагерь и передислоцироваться в другое место, за 5 километров.