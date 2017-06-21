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15:29, 21 Июня 2017

На набережной начали монтировать сцену, на которой в День города споет Буланова

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На Онежской набережной в Петрозаводске рабочие начали монтировать сцену, на которой в День города будет петь Татьяна Буланова.

Это видно на публичных камерах компании "Ситилинк", установленных в районе набережной.

В мэрии "Столице на Онего" сообщили, что сцену начали монтировать во вторник.

День города пройдет в Петрозаводске в эту субботу. Главными гостями праздника станут DJ Цветков и Татьяна Буланова. Концерт Булановой начнется в 23 часа. В полночь над городом прогремит праздничный салют. Полная программа мероприятий Дня города опубликована на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что празднование Дня города могут отменить из-за ЧП на Ладожском озере, где в понедельник перевернулась лодка с пятью подростками. Судьба троих ребят до сих пор неизвестна.

''Я пока надежду оставляю (что все ребята выжили, - ''Столица на Онего'') и не хочу делать каких-то заявлений по поводу Дня города. Но в случае каких-либо трагичных ситуаций я с Артуром Олеговичем (Парфенчиковым, врио главы Карелии) посоветуюсь по этому поводу и приму решение'', - сказала Ирина Мирошник во вторник, отвечая на вопрос журналистов, будет ли отменен День города из-за ЧП на Ладоге.

Но судя по всему, праздник все-таки состоится.

"Пока никаких дополнительных решений (об отмене Дня города) не принималось", - сообщили "Столице на Онего" в городской администрации сегодня.

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