На новые аукционы по ремонту дорог заявляются старые нерадивые подрядчики, заявила Мирошник

На новые аукционы по ремонту дорог в городе заявляются все те же недобросовестные подрядчики, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Хочу отметить, что недобросовестные компании, которые в прошлом году и предыдущие годы себя "проявили" на ремонте городских дорог, тем не менее, сочли возможным участвовать в аукционе и этого года под видом другой организации, то есть перерегистрировавшись", - сообщила журналистам в понедельник Ирина Мирошник.

"Недобросовестные – в части исполнения работ, соблюдения гарантийных обязательств. Тем не менее, продолжают выходить, снижая значительно цену муниципальных контрактов, устраняя таким образом другие компании", - добавила глава города.

Ирина Мирошник не стала называть эти компании, как она пояснила, "во избежание некоторых проблем". А на вопрос, могут ли власти повлиять на данную ситуацию, ответила так:

"Влиять мы может только в рамках закона. Это не просто, но мы будем искать выходы из этих ситуаций, потому что качество ремонтных работ для нас очень важно. Любая копейка бюджетных средств должна быть израсходована эффективно".

Напомним, в прошлом году в Петрозаводске было отремонтировано порядка 100 дорог. На эти цели город получил субсидию в объеме 450 млн рублей. Однако многие дороги не пережили зиму: дефекты обнаружились более чем на 50% отремонтированных магистралей, и подрядчикам пришлось устранять нарушения.

Одна из компаний, "ПСК-Строитель", по словам Ирины Мирошник, уже устранила все недостатки, работы у подрядчика приняты. Что касается "Ремстройкомплекта", то мэрия планирует воздействовать на компанию через суд.

"РСК продолжает устранять дефекты крайне низкими темпами, - сказала глава города - Представили нам 12 улиц с гравийным покрытием, на которых (после зимы) были обнаружены повреждения, и мы приняли только семь. Четыре улицы с асфальтобетонным покрытием нам представили для приемки – мы их не приняли".

В этом году на ремонтные работы предполагается потратить около 100 млн.