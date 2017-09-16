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Новости. Экономика
14:59, 16 Сентября 2017

На обновление инфраструктуры "Почты России" потратят 50 миллиардов рублей

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ФГУП "Почта России" разрабатывает программу обновления инфраструктуры, включая сортировку и организацию доставки "последней мили".

Обновление инфраструктуры "Почты России" потребует примерно 50 миллиардов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, сообает ТАСС.

"Мы сейчас считаем проект, по моим оценкам, для того, чтобы обновить инфраструктуру нам необходимо, где-то в районе 50 миллиардов рублей. Я думаю, это и сортировочные мощности, и организация последней мили", - сказал он.

Подгузов добавил, что основа программы должны быть проработана до конца года, тогда же планируется выйти на заключение контрактов по ней.

Подгузов сказал, что в первую очередь "Почте России" необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, основой которой является сеть логистических центров, компания планирует создать семь таких центров по всей стране.

"Мы наметили создание семи логистических почтовых центров по всей стране от Хабаровска до Санкт-Петербурга, два из них уже функционируют - это Внуково и Казань, но нам необходимо строительство оставшихся пяти. Плюс у нас есть 50 магистральных сортировочных центров и сортировочные мощности на почтамтах. Соответственно, эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50%", - пояснил Подгузов.

В настоящее время "Почта России" реализует программу обновления автомобильного парка. В текущем году предприятие закупает 2,5 тыс. автомобилей, обновив парк на 15%. Его средний возраст планируется снизить с 7-10 лет до 5 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-09-16 17:18:18
Уважаемый Николай Подгузов! Потратьте немножко денег на Отделение почты ПЕТРОЗАВОДСК 11 ,ул.Лыжная,22А. Ну вообще прискорбно.Почтальон один,три человека ходят-сами не знают,зачем.В компьютере никто не понимает ничего,одним пальцем,как говорится.Если приходит человек с конторы отправлять письма,штук 20-ть-всё,пипец,можно уходить,оформлять будут час,как минимум.Ну выделите вы со своих многомиллионных премий немножко на зарплату,на грамотных специалистов.
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