На одной из улиц Петрозаводска ограничат движение

Это связано с прокладкой ливневой канализации.

С 25 по 28 октября в связи с производством работ по прокладке сетей ливневой канализации будет частично ограничено движение по улице Мичуринской, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Перекрытия улицы не произойдет, однако во время производства работ по прокладке канализационных сетей к новостройке в районе пересечения улиц Сыктывкарской и Чкалова, ее проезжая часть будет сужена.

Напоминаем водителям о необходимости соблюдать повышенную внимательность при проезде по этому участку улицы.