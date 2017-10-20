14:04, 20 Октября 2017
На одной из улиц Петрозаводска ограничат движение
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20.10.17 14:51
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Это связано с прокладкой ливневой канализации.
С 25 по 28 октября в связи с производством работ по прокладке сетей ливневой канализации будет частично ограничено движение по улице Мичуринской, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Перекрытия улицы не произойдет, однако во время производства работ по прокладке канализационных сетей к новостройке в районе пересечения улиц Сыктывкарской и Чкалова, ее проезжая часть будет сужена.
Напоминаем водителям о необходимости соблюдать повышенную внимательность при проезде по этому участку улицы.
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