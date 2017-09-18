На Октябрьской железной дороге четырех детей убило током

Октябрьская железная дорога привела статистику случаев непроизводственного травматизма.

В зоне деятельности Октябрьской магистрали с января по август текущего года в результате несоблюдения правил поведения на транспортной инфраструктуре травмы получили 162 человека (на 4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года), 117 из них погибли. В том числе пострадало 11 несовершеннолетних, 9 детей получили травмы, несовместимые с жизнью.

Особую тревогу у железнодорожников вызывают участившиеся случаи электротравм на объектах магистрали. Если снижение травматизма от наезда подвижного состава за 8 месяцев текущего года составило 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то случаи электротравм выросли на 66%.

С января по август 10 человек пострадали от поражения электротоком, из них 8 погибли, в том числе 4 ребёнка.

Все трагедии произошли из-за элементарного нарушения правил личной безопасности. Попытка показать свою "храбрость" и "ловкость", взобраться на крышу вагона или ферму моста и даже прогулка по железнодорожным путям может стоить жизни.

Октябрьская железная дорога предупреждает – железнодорожная инфраструктура – это зона повышенной опасности!